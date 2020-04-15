يوفنتوس الايطالي يحسم مصير الثنائي بوفون وكيليني

حسم نادي يوفنتوس الايطالي، موقفه من تجديد التعاقد مع الثنائي جورجيو كيليني قلب دفاع الفريق، والحارس المخضرم جانوليجي بوفون. وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الايطالية، أن يوفنتوس قرر تجديد عقدي الثنائي بوفون وكيليني، حيث تنتهي فترة تعاقدهما مع النادية بنهاية الموسم الحالي. مع النادية بنهاية الموسم الحالي. وكشفت الصحيفة، أن بوفون وكيليني يرغبان في استكمال مسيرتهما مع البيانكونيري، وهي الرغبة التي قررت ادارة النادي الموافقة عليها.

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