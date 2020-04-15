الإنتر يضع شروطه أمام برشلونة للتخلي عن لاوتارو مارتينيز خلال صفقات الصيف، بعد انتشار أخبار عن تقدم المفاوضات بين البلاوجرانا واللاعب الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي.

ويواصلان برشلونة وإنتر التفاوض بشأن صفقة لاوتارو مارتينيز، وسيكافح النادي الإيطالي بجد للحصول على أفضل صفقة على الرغم من الآثار المحتملة لفيروس “كورونا” على سوق الانتقالات.

ووضع مالكو الإنتر متمثلين في مجموعة “سونينج” الصينية شروطاً على الطاولة، من أجل السماح لبرشلونة بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، وفي حالة عدم تلبية أي شرط سوف يتم التراجع عن الموافقة وفق صحيفة لاجزيتا.

ومن الواضح أن إدارة برشلونة مصرة على التعاقد مع اللاعب، بإلحاح من مواطنه “ليونيل ميسي” الذي يرغب في مشاركته في خط الهجوم بالمنتخب والنادي.

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الإنتر يضع شروطه أمام برشلونة

الشرط الأول: موافقة لاوتارو على الرحيل، وتقديمه طلبًا بذلك، من أجل إيضاح النوايا، وخاصة أمام جماهير الأفاعي غير الراضية عن التفريط في صاحب الـ23 عامًا

الشرط الثاني: دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة 111 مليون يورو، ولن يتم التنازل عن تلك القيمة، والتي سوف تفعل في يوم 11 يوليو القادم.

الشرط الثالث: موافقة إدارة برشلونة على رحيل أرتورو فيدال في الاتجاه المعاكس، بالإضافة إلى تسهيل التفاوض مع المهاجم الفرنسي “أنطوان جريزمان“.

وبات من المنتظر خلال الأيام القادمة رد إدارة برشلونة على البنود الواضحة التي وضعتها إدارة الإنتر في تلك الصفقة، ولكن الصحافة الإسبانية تحدثت اليوم الأربعاء، عن تقدم المفاوضات وقرب الإعلان الرسمي عن الانتقال.