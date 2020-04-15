نادي إنتر ميلانو والمعروف اختصاراً بـ “الإنتر” ويشتهر في إيطاليا بلقب “النيراتزوري” والتي تعني بالعربية (الأسود والأزرق)، يعتبر النادي الأكثر نجاحا في إيطاليا بالمشاركة مع غريمة التقليدي ميلان، بعد نادي يوفنتوس، وهو النادي الوحيد الذي لم يسقط إلى دوري الدرجة الثانية منذ انضمامه سنة 1908، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي إنتر ميلانو الإيطالي.

يحتفل نادي الإنتر يوم 9 من شهر مارس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1908، ويتخذ من مدينة ميلانو مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب “جوزيبي مياتزا”.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الإنتر الى عام 1910 عندما حقق لقب الدوري الايطالي، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1964 عندما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على ريال مدريد بنتيجة 3-1.

العصر الذهبي للإنتر

تعتبر فترة الستينات والسبعينات هي أفضل الفترات في تاريخ الإنتر حيث أطلق على الفريق بذاك الوقت بالـ ” القراندي إنتر ” والتي تعني الإنتر الكبير، إذ حقق فيها العديد من البطولات بقيادة رئيس النادي الإيطالي “أنجلو موراتي” الذي أحضر المدرب الأرجنتيني “هيلينيو هيريرا” من نادي برشلونة، مع استقدام كوكبة رائعة من اللاعبين أمثال الإيطاليين فاكيتي وماتسولا والإسباني لويس سواريز.

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وقد حقق النادي في تلك الفترة 3 بطولات للدوري الإيطالي أعوام 1963 و1965 و1966، والأخير هو الدوري الإيطالي العاشر الذي سمح للنادي بارتداء نجمة ذهبية واحدة على قمصانهم، وعلى الصعيد الأوروبي استطاع الفريق ان يفوز بدوري أبطال أوروبا بمسماها القديم لموسمين متتالين موسمين 1963-64، و1965-66، والذي سمح للإنتر بلعب منافسات كأس الإنتركونتيننتال مرتين، كلا اللقائين كان أمام نادي إنديبندينتي الارجنتيني، وانتهوا بفوز الإنتر.

الحقبة الذهبية الثانية للإنتر (2008-2010)

صنفت هذه المرحلة على أنها مرحلة العصر الذهبي الجديد للإنتر من جديد بعد عصر هيريرا، ففاز الإنتر بجميع الألقاب وسميت بالثلاثية الشهيرة، بقيادة المدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو”، والذي تم التعاقد معه في 2 يوليو 2008 كمدرياً للفريق خلفاً للمقال روبيرتو مانشيني.

أول لقاء لمورينيو مع الفريق في موسم 2008-09، استطاع الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي بعدما تغلب الإنتر على نادي روما بركلات الترجيح، ثم استطاع الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة عشر في تاريخ النادي.

فى موسم 2009-2010 بدأ الإنتر مشوار الثلاثية التاريخية بفوزه بكأس إيطاليا بعدما تغلب على روما في النهائي بهدف لميليتو، ثم توج بلقب الدوري الإيطالي، وتُوج الإنتر بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب 45 سنة بعدما تغلب على العملاق البافاري بايرين ميونخ بهدفين اللاعب الارجنتيني دييجو ميليتو”، وبعد المجد الأوروبي حقق الإنتر كأس السوبر الإيطالي على حساب منافسه اللدود روما.

إليكم سجل بطولات نادي إنتر ميلانو الإيطالي (محلياً)

الدوري الايطالي

فاز الإنتر بلقب الدوري الايطالي 18 مرة أعوام: (1910، 1920، 1930، 1938، 1940، 1953، 1954، 1963، 1965، 1966، 1971، 1980، 1989، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010).

كأس إيطاليا

فاز الإنتر بلقب كأس إيطاليا 7 مرات أعوام: (1939، 1978، 1982، 2005، 2006، 2010، 2011).

كأس السوبر الإيطالي

فاز الإنتر بلقب كأس السوبر الإيطالي 5 مرات أعوام: (1989، 2005، 2006، 2008، 2010).

إليكم سجل بطولات نادي إنتر ميلانو الإيطالي (قارياً)

دوري أبطال أوروبا

تُوج الإنتر بدوري أبطال أوروبا 3 مرات أعوام: (1964، 1965، 2010).

كأس الاتحاد الأوروبي

تُوج الإنتر بكأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات أعوام: (1991، 1994، 1998).

كأس العالم للأندية

تُوج الإنتر بكأس العالم للأندية مرة واحدة عام: (2010).

كأس الإنتر كونتيننتال