الاتحاد الإيطالي يبدأ أولى خطوات عودة النشاط الرياضي

بدأ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أولى خطوات عودة النشاط الرياضي بالبلاد، بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد إيطاليا وتسبب في أضرار جسيمة، ومنها تعليق النشاط الرياضي كافة منذ 9 مارس/آذار الماضي، حيث وضع خطة لضمان استئناف مباريات الدوري هذا الموسم.



ووفقاً لموقع Goal النسخة الإيطالية، فإن غابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد، تحدث مع لجنة علمية طبية، بعد ظهر الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2020، بشأن استئناف المباريات، وتم الاتفاق على استئناف مباريات الدرجة الأولى أولاً، ثم عقب ذلك تبدأ منافسات الدرجة الثانية والثالثة.



وأوضح الموقع أن هذا الاتفاق هدفه تسهيل إجراء جميع الاختبارات اللازمة على كل الفرق والموظفين، وقال جرافينا: “هذا الإجراء يؤكد أننا لا نبحث عن مسارات جانبية لعودة المسابقات”.



وذكر المصدر أنه من المتوقع تخفيف الإغلاق الوطني في إيطاليا يوم 3 مايو/أيار المقبل، وقد يكون جزءاً من هذا، السماح للأندية بخوض تدريبات.



في حين أكد جرافيتا أنه لن يستسلم بشأن استئناف منافسات الموسم الحالي، رغم كل الظروف التي تعانيها بلاده في الوقت الراهن، من تداعيات فيروس كورونا، قائلاً: “أحترم العِلم، لكن لا يمكنني الاستسلام”.



وأضاف: “نحن نبحث كيفية العودة للعب، عندما تعود الحياة في كل القطاعات بإيطاليا مجدداً، ستعود كرة القدم، أقولها مرَّة وللأبد: علينا استكمال البطولة، ولدينا الوقت، سنتخذ القرار معاً، الحكومة والاتحاد والأطباء، لأن استئناف المسابقة سيفيد نظامنا بالكامل”.



وعن إمكانية خوض المباريات في مدينة واحدة، صرح جرافينا: “قد يحدث ذلك، لكن ليس في شمال البلاد، لا يمكن اللعب في مدينة واحدة فقط، أن تلعب 10 مباريات في الملعب نفسه خلال أسبوع يبدو صعباً، سنحتاج أيضاً 20 مركزاً رياضياً، توقُّف البطولة سينشئ سلسلة من الخلافات، وهناك بالفعل تحذيرات من بعض الأندية على طاولتي”.



واختتم حديثه قائلاً: “الفيفا مهد الطريق، فالموسم الجديد لن يبدأ دون اختتام الموسم الحالي، ليس هناك موعد للبدء من جديد حتى الآن، لكن سنعمل جنباً إلى جنب مع الدوريات الأوروبية الأخرى، إذا سمحوا لنا باللعب في بداية شهر يونيو/حزيران، فسيكون ختام البطولة في نهاية يوليو/تموز المقبل”.





المصدر: عربي بوست