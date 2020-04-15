خطة جديدة لإنقاذ الموسم الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن عددًا من أندية البريميرليج، جهز خطة جديدة بشأن مباريات الموسم الحالي. ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن 9 أندية على الأقل أجرت مناقشات جادة فيما بينها، للتوصل إلى خطة مشتركة سيتم عرضها في الاجتماع المقبل للبريميرليج المقرر له يوم الجمعة. وأشارت إلى أن الأندية اتفقت على طلب تقليص مدة الموسم الحالي، وضرورة اختتامه يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل، بدلًا من مخاطرة استمرار المباريات خلال الصيف. وترغب الأندية في إيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الموسم، لا سيما أن المنافسة على اللقب قد انتهت، بينما يجب تحديد المتأهلين إلى البطولات الأوروبية والهابطين فقط. وتخشى الأندية خسارة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو، بالإضافة إلى أن البعض لديه صفقات رعاية تجارية تنتهي في ذلك التاريخ. وكان الاتحاد الدولي أقر بأحقية الأندية في الاحتفاظ باللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو حتى نهاية الموسم، لكن الفرق الإنجليزية تخشى وجود أي صراع قانوني بشأن ذلك.

