شكرا لقرائتكم مصطفي فتحي يتمسك بالبقاء ضمن صفوف الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مصطفي فتحي لاعب الزمالك بالبقاء ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل رافضا فكرة الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقي مصطفي فتحي عدة عروض من أندية داخل مصر للانضمام الي أحدها في الموسم المقبل إلا أن اللاعب رفض وتمسك بالبقاء مع ناديه لتعويض الموسم الماضي الذي كان يعاني خلاله من كثرة الإصابات .

من ناحية اخري ، كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لضم المغربي وليد الكارتي لاعب الوداد المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقالت صحيفة المنتخب المغربية ان كارتيرون يرغب في التعاقد مع الكارتي حيث سبق له تدريبه في الوداد المغربي ، وأضافت الصحيفة ان كارتيرون سيكون مضطرا للاستغناء عن حميد أحداد أو محمد اوناجم لضم الكارتي في ظل قرار اتحاد الكرة المصري بتقليص عدد الأجانب.

في سياق مختلف أودع مسئولو الزمالك راتب شهرين للثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم، نظرا لتواجدهم فى بلادهم خلال التوقيت الحالى لتوقف النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

وحرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، لاعبو الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.