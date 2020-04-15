شكرا لقرائتكم الحب في زمن الكورونا.. محمد عبد الغني يعلن عن خطوبته عبر انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد عبد الغني مدافع الزمالك عن خطوبته عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وكان محمد عبد الغني قد أعلن من قبل عبر مداخلة هاتفية مع برنامج أخبارنا بقناة نادي الزمالك عن نيته في اتخاذ خطوة الخطوبة مؤخرًا استغلالاً لفترة التوقف ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بحفل الخطوبة الذي كان عائليًا.



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فى شأن مختلف، كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لضم المغربي وليد الكارتي لاعب الوداد المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقالت صحيفة المنتخب المغربية ان كارتيرون يرغب في التعاقد مع الكارتي حيث سبق له تدريبه في الوداد المغربي ، وأضافت الصحيفة ان كارتيرون سيكون مضطرا للاستغناء عن حميد أحداد أو محمد اوناجم لضم الكارتي في ظل قرار اتحاد الكرة المصري بتقليص عدد الأجانب.

من ناحية اخري أودع مسئولو الزمالك راتب شهرين للثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم، نظرا لتواجدهم فى بلادهم خلال التوقيت الحالى لتوقف النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

وحرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، لاعبو الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.