شكرا لقرائتكم الأهلى يدير ظهره لـ حسين السيد مدافع الصفاقسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة عودة المدافع الدولي حسين السيد الى صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وطلب من اللاعب ضرورة البحث عن عرض سواء محلي أو خليجي للاستمرار فيه على سبيل الإعارة.

وتلقى اللاعب خلال الفترة الحالية صدمة داخل النادي الأهلي بعد تأكده من خروجه من حسابات المدير الفني للفريق رينيه فايلر خاصة أن اللاعب لم يقدم المردود الذي يضع ثقة المدرب فيه خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي أعارة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" لنادي الصفاقسي التونسي لمدة ستة أشهرفى يناير الماضي .

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وكان حسين السيد، قد تلقى أكثر من عرض محلي قبل أن يتلقى عرضاً من النادي التونسي الكبير وهو العرض الذي وافق عليه اللاعب ثم وافق عليه الاهلي ووقع مارسليو على عقود انتقال للصفاقسي .