شكرا لقرائتكم الإسماعيلي عن بيع باهر المحمدي: لا يوجد نية للتفريط في اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مصدر مسئول بمجلس إدارة نادي الإسماعيلي موقف ناديه بشأن بيع قائد الفريق باهر المحمدي، خاصة مع اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ومعهما بيراميدز بشأن التعاقد معه.

قال المصدر إن الإسماعيلي لم يطرح فكرة الاستغناء عن باهر المحمدي ولا نية للتفريط فيه كونه قائد الفريق وصاحب خبرات مع الفريق.

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تابع المصدر: نحاول الحفاظ على العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات من أجل توفير احتياجات المدرب وسد العجز في كل المراكز، لذا فمن الصعب التفريط في جهود اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

أضاف أن النية حاليا تتجه للإبقاء على كل العناصر الأساسية في الفريق والحفاظ عليهم، إلا أن الموضوع لم يناقش حتى الآن بشكل سمي في ظل غموض موقف الدوري وعدم تحديد استكماله من عدمه.