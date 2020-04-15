شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل انخفاض عقود لاعبي الأهلي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تخفيض الأعباء المالية عن النادي خلال الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي عقب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه يستعد للانتهاء من التصور الخاص بتخفيض عقود اللاعبين والفريق بالكامل إلا أن الأمر سيتم حسمه في النهاية من قبل مجلس الإدارة صاحب السلطة العليا في القرار.

أضاف عبد الحفيظ أن كل ما نتوصل اليه من مفاوضات مع اللاعبين الكابر وعددهم 7 نجوم هو في النهاية تصور نتحدث فيه عن التزامنا الأدبي اتجاه نادينا بخلاف أننا شركاء في استمرار النادي في وضع مالي مستقر وهو ما يجعلنا دائماً مطالبين بالوقوف في كل الفترة الصعبة لأن الكيان هو صاحب الفضل الأول والأخير على الجميع.

وأوضح عبد الحفيظ أن إدارة النادي ربما ترى قرارات أخرى بخلاف التوصيات التي سنتقدم بها لكنها في النهاية ستكون هي الأصوب خاصة وأنها ترى كافة الأمور بشكل أفضل.

وقال سيد عبد الحفيظ أن الكرة في جميع أنحاء العالم تعاني بشكل كبير وليس كرة القدم المصرية ولابد من تضافر كل الجهود لكي يعود النشاط في أسرع وقت وعقب القضاء على الوباء الذي يهدد حياة الأسر المصرية.

وواصل : "الأزمة الجارية هي أزمة عالمية ويجب على الجميع الإلتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة".

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وقال : "الأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده"

واعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على فكرة تقليص عدد المحترفين في الدوري المصري الممتاز بدءاً من الموسم المقبل لأربعة لاعبين فقط مشدداً على أن القرار غير مدروس ولم يطرح رؤية سواء فنية أو اقتصادية على بطولة الدوري الممتاز.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز.

وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لابد أن يرى المسئولين عن مثل هذه القرارات الدوريات حولنا وكيف باتت دوريات مثل السعودية والإمارات وشمال أفريقيا متفوقة فنيا".

تابع عبد الحفيظ أن القرار سيكبد خزينة الأندية المتعاقدة مع اللاعبين ملايين كثيرة حال التخلي عن لاعب واحد لأن النادي سيكون مضطراً لكامل قيمة تعاقد اللاعب سواء كانت 4 سنوات أو 5 مثلاً متسائلاً: من يتحمل فاتورة قرار تقليص اللاعبين حال تطبقها وقال إن الأمر مرفوض تماماً لأنه ليس في صالح الكرة المصرية أيضاً كما يشير البعض لمنح اللاعبين الشباب الفرصة.