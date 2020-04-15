حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 15/4/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها دراسة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وضع تصور لانطلاق الدورى فى موسمه الجديد، والتأكيد على رغبة اللجنة فى استكمال هذا الموسم الذى توقف اضطراريا بسبب تفشى فيروس كورونا. تعرف على موعد الدورى المصرى الجديد تدرس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وضع تصور لانطلاق الدورى فى موسمه الجديد، والتأكيد على رغبة اللجنة فى استكمال هذا الموسم الذى توقف اضطراريا بسبب تفشى فيروس كورونا. تلقى اتحاد الكرة، عددا كبيرا من الخطابات من أندية القسم الثانى وعلى رأسها أندية سوهاج وأسيوط وأبو تيج وتليفونات بنى سويف وغيرها، تطالب اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بإعلان إلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، بسبب تعليق النشاط الرياضى صورة .. رجب بكار يثير الجدل حول انضمامه للأهلى نشر رجب بكار لاعب فريق بيراميدز صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال مباراة فريقة أمام الاهلى فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم . Advertisements تدخل حلمى طولان المدير ألفنى لإنبى لإقناع صالح جمعة لاعب وسط الأهلى بالعودة من جديد لناديه السابق انبى بداية من الموسم المقبل، لتدعيم هجوم ألفريق بالشكل المطلوب كشف حازم إمام نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق عن الثنائى الأجنبى الأقرب للرحيل عن النادى الاهلى خلال فترة الآنتقالات الصيفية القادمة عقب قرار تقليص عدد اللاعبين المحترفين فى الدورى المصرى . كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادى الإسماعيلى موقف ناديه من تخفيض عقود اللاعبين خلال ألفترة الحالية. المقاصة يتضامن مع الأهلى فى تخفيض عقود اللاعبين بسبب كورونا تضامن مسئولو نادى المقاصة لفكرة تخفيض عقود اللاعبين فى الموسم الحإلى على غرار ما ينوى مسئولو الأهلى القيام به. كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن حل جميع لجان الاتحاد، مؤكدا إعادة تشكيلها مرة أخرى.

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