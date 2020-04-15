شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تدريبات بدنية للكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الكونغولي الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك ، تدريبات لياقة بدنية قوية خلال استعداداته لعودة النشاط المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر كاسونجو عبر صفحته علي انستجرام فيديو له اثناء خوضه تدريبات صباح اليوم.

من ناحية أخري، تعقد إدارة النادي اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع الفرنسي كارتيرون لمناقشة الصفقات الجديدة والتدعيمات والاسماء التي يتفاوض معها النادي، وتعتبر الجلسة المقبلة اشبه بجلسة الحسم بالنسبة لصفقات محددة في مقدمتها صفقة حسام عاشور لاعب الأهلي ومدي احتياج الفريق لجهوده خاصة ان الفرنسي سبق ودرب عاشور في الأهلي منذ ما يقرب من موسمين ويعلم امكانياته جيدا، وكذلك التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة والفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري.

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ومن المنتظر أيضا ان يتم مناقشة ملف الأجانب مع كارتيرون في الجلسة المقبلة، سواء الرباعي المتواجد في الفريق وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو كابونجو ، او الثلاثي المعار رزاق سيسيه في الاتحاد السكندري والنيجيري معروف يوسف المعار للمقاولون العرب والمغربي حميد احداد المعار الي الرجاء المغربي ، في ظل قرار اتحاد الكرة المنتظر بتقليص عدد الأجانب في الأندية الموسم المقبل الي 3 لاعبين فقط.