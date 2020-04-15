شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش خصم 20 % من نسبة مشاركة لاعبيه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو النادي الأهلي إلى النسبة التى تقرر خفضها من عقود اللاعبين، وحددها بنسبة 20 % من نسبة مشاركة اللاعبين، بعد تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا، كما يبحث المجلس تصور الأعضاء للتخفيض المُنتظر للاعبي فريق كرة القدم الخاص بقيمة راتبهم الشهري من جل تجاوز الفترة الحالية الصعبة التى يعاني منها العالم كله.

وطلب مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير كلاً من سيد عبد الحفيظ وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود في فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادي يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لأدارة النادي ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.

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من جانبه قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي: "لسنا أغنى من برشلونة وريال مدريد، فميزانية الناديين قد تساوي ميزانية دول صغيرة في العالم، موضحاً أن لاعبى الأهلى استجابوا لفكرة تخفيض العقود.

كما جدد سيد عبد الحفيظ رفضه القرار الذى ينوى اتحاد الكرة تطبيقه خلال الموسم المقبل بتقليص اللاعبين الأجانب، موضحاً أن خسائر هذا القرار على جميع الأندية ومنها الأهلى بالطبع ستكون باهظة لذا لابد من دراسة القرار جيداً قبل إعلانه وتطبيقه، معلقاً :" الأهلى يضم 5 أو 6 لاعبين أجانب ما بين مقيد فى القائمة أو معار لأندية أخرى لذا ليس من المنطقى إصدار قرار بمثل هذا الأهمية دون دراسة، موضحاً أن هذا قرار تقليص الأجانب وعدم اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، يُعني أن عدد الأجانب بالفريق خلال الموسم الجديد سيكون 3 لاعبين فقط".