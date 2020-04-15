شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كريم العراقى يتدرب على الرمال فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى كريم العراقى، الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى، بعض التدريبات التأهليلة، خلال فترة التوقف السلبى الحالية، بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

وظهر كريم العراقى وهو يؤدى تدريبات الجرى على الرمال، للحفاظ على لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة التوقف السلبية الحالية، تحسبًا لعودة النشاط فى أى وقت.

وتألق كريم العراقى مع المصرى البورسعيدى منذ بداية الموسم الجارى، ومع منتخب مصر الأولمبى، حيث ساهم مع الفراعنة فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو، التى تم تأجيلها لتقام عام 2021، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر فيروس كورونا الذى تسبب فى تعليق النشاط الرياضى فى دول العالم، كما حقق مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، لأول مرة فى تاريخ مصر.

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وشارك كريم العراقى صاحب الـ 22 عاما، فى 27 مباراة مع المصرى، بواقع 11 مباراة فى الكونفدرالية الإفريقية و14 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراتين فى كأس مصر، فيما أحرز هدفين وتلقى 7 إنذارات، وصنع هدفين، فيما شارك مع منتخب مصر الأولمبى فى 5 مباريات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وأحرز خلالهم هدفًا، وتلقى إنذارًا.

يذكر، أن اتحاد كرة القدم المصرى، قرر مد قرار تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية أبريل الجارى، بعدما سبق وأن علق منافسات الدورى حتى 15 من الشهر نفسه قبل أن يقرر مد هذه الفترة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وكان مجلس إدارة المصرى، برئاسة سمير حلبية، قد قرر تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادى الرئيسى وكافة الملاعب والأفرع التابعة للنادى، لحين إتمام إجراءات تطهير كافة مرافقه كإجراء احترازى.