شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يتدخل لإقناع صالح جمعة بالعودة لإنبي بعد فرمان فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل حلمي طولان المدير الفني لإنبي لإقناع صالح جمعة لاعب وسط الأهلي، بالعودة من جديد لناديه السابق إنبي بداية من الموسم المقبل، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب، في ظل اقتناع طولان بامكانيات اللاعب البدنية والفنية.

وجدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفض منح فرصة جديدة لصالح جمعة لاعب الفريق حال استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله، ورغم مطالب هؤلاء بالعفو عن صالح جمعة إلا أن رينيه فايلر جدد تمسكه برفضه التام ببقاء صالح جمعة في قائمة الفريق، وطالب برحيله مع نهاية الموسم الجاري لذا ستبدأ القلعة الحمراء مرحلة جديدة من تسويق اللاعب داخلياً أو خراجياً بعد عودة النشاط الرياضي في مصر والعالم كله.

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