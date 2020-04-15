شكرا لقرائتكم خبر عن نادى طنطا : استمرار تعليق الأنشطة الرياضية و استقالة الأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، بيانا رسميا عن إجراءات النادي لمواجهة فيروس كورونا بعد توقف النشاط الرياضي بمصر .

وأكد البيان استمرار غلق النادي لحين معرفة قرارات الحكومة بالإضافة لاستمرار صيانة المرافق الأساسية بالنادي واستمرار تعقيم النادي وذلك بعدد محدود من العمالة مع توفير كافة إجراءات الحماية للعمال والموظفين الذين يحضرون للنادي خاصة موظفي شئون العضوية الذين بدأوا في حصر العضويات المتأخرة وذلك في محاولة من النادي لمواجهة الأزمة المالية التي يعيش فيها النادي.

وأكد البيان أن جميع الانشطة الرياضية في النادي ستظل معلقة مع اعتبار جميع الاجهزة الفنية بالنادي مستقيلة وذلك علي اعتبار ان هذه المرحلة هي نهاية الموسم الرياضي مثلما يحدث كل عام.

وكان فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، قال أنه من المستحيل حصول اللاعبين على عقودهم كاملة في ظل الظروف الحالية. وأضاف عريبي، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "لاعبو طنطا حصلوا على أكثر من 50% من مستحقاتهم عن الموسم الحالى".

وأكد عريبي أنه لا بد من جلوس الجميع سواء لاعبين أو إدارة النادي للتفاوض، خاصة أننا كإدارة طنطا نمثل 24 لعبة ولدينا التزامات كبيرة لا يمكن من خلالها الوفاء بجميع عقود اللاعبين في ظل الظروف الحالية.

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وقال فايز عريبي إن النادي طيلة تاريخه خلال السنوات الماضية التى تولى فيها المسئولية لم يشهد يوما شكوى من لاعب أو أي فرد بشأن عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى نادي طنطا.

ووضع أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، بالتعاون مع الجهاز الفنى برنامجا تدريبيا منزليا لمدة تترواح من 30 إلى 45 دقيقة يوميا للاعبى الفريق.

ويحرص أيمن المزين على متابعة الحالة البدنية والصحية للاعبي الفريق للحفاظ على لياقتهم البدنية وعدم السماح فى زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية. واعتبر أيمن المزين أن ما تمر به الكرة المصرية بعد قرار تعليق نشاط كرة القدم كبوة كبيرة.