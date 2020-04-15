فيديو.. بالأرقام من الأحق بالبقاء من أجانب الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، العودة إلى اللائحة القديمة للجبلاية، فيما يتعلق بشأن عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، والتى ستؤدي إلى تخفيض عدد المحترفين إلى 3 لاعبين في قوائم الأندية، وهو ما يعني أن كل نادي بات مضطراً للاستغناء عن عدد من لاعبيه الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد.
الزمالك بالتأكيد سيكون من أبرز المتضررين، خاصة وأن النادي الأبيض يمتلك بين صفوفه أكثر من لاعب أجنبي وهم: فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، ونستعرض أبرز ما قدمه كل لاعب مع القلعة البيضاء في الفيديو التالي:
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