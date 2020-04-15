شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بالأرقام من الأحق بالبقاء من أجانب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، العودة إلى اللائحة القديمة للجبلاية، فيما يتعلق بشأن عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، والتى ستؤدي إلى تخفيض عدد المحترفين إلى 3 لاعبين في قوائم الأندية، وهو ما يعني أن كل نادي بات مضطراً للاستغناء عن عدد من لاعبيه الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد.

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الزمالك بالتأكيد سيكون من أبرز المتضررين، خاصة وأن النادي الأبيض يمتلك بين صفوفه أكثر من لاعب أجنبي وهم: فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، ونستعرض أبرز ما قدمه كل لاعب مع القلعة البيضاء في الفيديو التالي: