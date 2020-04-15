صحيفة مغربية : كارتيرون يصر على ضم الكرتي في الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لضم المغربي وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة المنتخب المغربية أن كارتيرون يرغب في التعاقد مع الكرتي حيث سبق له مواجهته مع الرجاء المغربي ، وأضافت الصحيفة ان كارتيرون سيكون مضطرا للاستغناء عن حميد أحداد أو محمد اوناجم لضم الكرتي في ظل قرار اتحاد الكرة المصري بتقليص عدد الأجانب.
من ناحية اخري، أودع مسئولو الزمالك راتب شهرين للثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم، نظرا لتواجدهم فى بلادهم خلال التوقيت الحالى لتوقف النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.
وحرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، لاعبو الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.
المنتخب المغربية
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