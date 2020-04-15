4 نجوم رفضوا التضحية بحب جماهير الأهلي واللعب بقميص الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوف أكثر من لاعب ساق بصفوف الأهلي من فكرة التضحية بتاريخه والانتقال للزمالك الغريم التقليدي لفريقه، نظرا لارتباطه بالجماهير الحمراء وخشية من الدخول في صدام مع الجماهير التي صنعت نجوميته خلال مشواره الكروي، مفضلا إنهاء تجربته بصورة تليق بما قدمه على مدار سنوات لعبه داخل قلعة الجزيرة.

ورفض أكثر من لاعب سابق الإغراءات المالية من أندية أخرى من أجل ارتداء قميص الزمالك، للإبقاء على علاقة الود والحب مع الجماهير الحمراء، مقدما علاقته الوطيدة مع جماهيره على الإغاءات المالية، بل منهم من اختار اعتزال الكرة مرغما للاعتزال بقميص الأهلي، ورفض سلك سيناريو أكثر من لاعب انتقل للغريم مثل التوأم حسام وإبراهيم حسن الذين ارتدوا القميص الأبيض، وعبد الله السعيد وأحمد فتحي، اللذين فضلا المادة عن الانتماء.

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وتتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لعدم تدعيم مركزى الدفاع والوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رحيل حسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد انتهاء عقده ومعاناة الدفاع الأحمر من الإصابات المتتالية.

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وقال مصدر فى الأهلى إن فايلر يرغب فى الاكتفاء باستعادة المدافع الشاب محمد عبد المنعم المُعار لسموحة وكذلك أكرم توفيق لاعب الوسط المُعار للجونة خاصة وأن الثنائي كان يؤدي بشكل جيد مع ناديي سموحة والجونة قبل تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله بسبب وباء كورونا.

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة لصالح جمعة لاعب الفريق بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.