شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : جيرالدو وأزارو الأقرب للرحيل عن الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، عن الثنائى الأجنبى الأقرب للرحيل عن النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب قرار تقليص عدد اللاعبين المحترفين في الدورى المصرى .

وأوضح حازم إمام في تصريحات إذاعية قائلا " المغربى وليد أزارو و الانجولى جيرالدو هما الثنائي الأجنبي الأقرب للرحيل عن القلعة الحمراء في حال تطبيق قرار تقليل عدد اللاعبين الأجانب ، مفسرا :"وليد أزارو افتعل أزمة مع المدرب السويسري رينيه فايلر قبل انتقاله للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة، كما أن جيرالدو فرصته صعبة في البقاء مع الفريق بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع النادي الأهلي".

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

ويضم الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلا من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجايى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك كل من فرجانى ساسى ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد احداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى.

فى السياق ذاته، تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورى أو فلسطينى على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

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ونظرا لتوقف الدورى فى الوقت الحالى وعدم وضوح الرؤية حتى الآن حول مصيره سواء بالاستكمال أو الإلغاء، بدأت تظهر على الساحة تساؤلات حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الموسم المقبل، وهل سيتم اعتبارهم محليين فى الموسم المقبل حال الغاء الدورى هذا الموسم او تمديد القرار لموسم آخر.

فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.