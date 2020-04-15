شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: حسام حسن لم يصله أي عروض رسمية و اللاعب الأجنبى أرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، أن حسام حسن مهاجم الفريق لم يتلق أي عروض رسمية من قبل الاهلى أو الزمالك حتى الان للانضمام اليهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم تمسكى باللاعب في التواجد داخل الفريق السكندرى .

وأضاف حمادة صدقي خلال تصريحات إذاعية "لم يصلنا عرض رسمي لحسام حسن، حتى الان و الفريق يحتاج لخدمات حسام حسن ولكن سموحة نادي استثماري، لو جاء عرض للاعب سيتم دراسته".

وعبر حمادة صدقى عن موقفه بشأن تقليص عدد اللاعبين الأجانب، قائلا "أسعار اللاعبين الأفارقة بالنسبة لبعض الأندية أفضل في ظل أرتفاع أسعار اللاعبين المصريين و لا أرى تقليص الأجانب سيعود بالفائدة بل إنهم إثراء للدوري ويرفع من قيمته السوقية وكذلك منافسة اللاعب المصري المميز يفرض نفسه خاصة إذا كان قادر على الأداء في أكثر من مركز، فالموهبة تفرض نفسها و الأولوية دائما في الاستعانة بالمحترفين في المراكز الهجومية مثل رأس الحربة وصناعة اللعب".

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

ويضم الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلا من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجايى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك كل من فرجانى ساسى ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد احداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى.

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فى السياق ذاته، تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورى أو فلسطينى على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

ونظرا لتوقف الدورى فى الوقت الحالى وعدم وضوح الرؤية حتى الآن حول مصيره سواء بالاستكمال أو الإلغاء، بدأت تظهر على الساحة تساؤلات حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الموسم المقبل، وهل سيتم اعتبارهم محليين فى الموسم المقبل حال الغاء الدورى هذا الموسم او تمديد القرار لموسم آخر.

فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.