شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سعد سمير يستعد للمشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستعد سعد سمير مدافع النادي الأهلي ، للعودة إلي الملاعب مرة أخري بعد انتهاء فترة العلاج من الإصابة التي لحقته في شهر سبتمبر الماضي ، خلال مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي فى دورى أبطال أفريقيا

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو استعدادات لسعد سمير في الجيم، ويمارس تدريبات شاقة وقوية استعداداََ منه للعودة بقوة للملاعب.

وغادر سعد سمير مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بملعب استاد السلام مبكرا بسبب الإصابة، في مباراة انتهت بفوز الأهلي 2-0 بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، وقال خالد محمود طبيب النادي الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي "سعد سمير أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس".

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