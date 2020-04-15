انت الان تتابع طوابير وزحام في موسكو مع بدء إصدار تصاريح التنقل في ظل قيود كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رجل يضع كمامة يعبر طريقا في موسكو يوم 12 أبريل 2020

بدأت موسكو يوم الأربعاء اتباع نظام لإصدار تصاريح التنقل لمساعدة الشرطة على تطبيق العزل العام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في خطوة أدت في بادئ الأمر إلى زحام مروري وطوابير انتظار طويلة لمن يريدون استخدام المترو.

وتزامن بدء تطبيق هذا النظام مع ارتفاع يومي قياسي في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في روسيا بلغ 3388 مما رفع إجمالي الإصابات بأنحاء البلاد إلى 24490 حالة.

وقال مركز الاستجابة لتفشي الفيروس إن 198 شخصا توفوا بزيادة 28 وفاة عن ليل الثلاثاء.

وفرضت موسكو، وهي أكثر مناطق روسيا تضررا، عزلا كاملا بأنحاء المدينة وأمرت سكانها البالغ عددهم 12.7 مليون شخص بعدم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو تلقي العلاج الضروري أو تمشية الكلاب أو الذهاب للعمل إذا كانوا يعملون في أماكن حيوية وما زالت مفتوحة.

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وبدءا من يوم الأربعاء، سيتعين على أي شخص في موسكو يتحرك بالسيارة أو وسائل النقل العام إظهار تصريح يحتوي على رقم أو كود يمكن قراءته بالماكينات للتأكد من مبرر التنقل.

وفي صباح الأربعاء، أظهرت صور فوتوغرافية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي طوابير انتظار يقف بها المئات متقاربين وهم يرتدون الكمامات سعيا لدخول محطات المترو بالمدينة.

وقال منتقدو الكرملين إن هذه التجمعات تسببت في مئات البؤر لانتشار الفيروس بين الأطباء وعمال التوصيل ومن يؤدون أعمالا هامة تضطرهم للتعامل بشكل مباشر مع الآخرين.

وكتب المعارض السياسي أليكسي نافالني على وسائل التواصل الاجتماعي ”أعادوا كل شيء قضينا الأسابيع الثلاثة الماضية في فعله إلى نقطة الصفر“.