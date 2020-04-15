شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أزمته الأخيرة.. مانشستر يونايتد يواصل اهتمامه بـ«جريليش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم الأزمة التي كان بطلها بعد كسره للعزل المنزلي لمقابلة أحد أصدقائه وتعرضه لحادث سيارة، لا يزال قائد نادي أستون فيلا، جاك جريليش، على رادار نادي مانشستر يونايتد.

وأشارت شبكة «ESPN» الأمريكية أنه على عكس التقارير التي أشارت إلى احتمالية تراجع الشياطين الحمر عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب بعد إظهاره عدم الانضباط، يبقى المدير الفني أولي جونار سولسكاير يأمل في التوقيع مع اللاعب في الصيف.

ويؤمن «سولسكاير» بالقدرات القيادية لـ«جريليش» في ضوء ما أظهره كقائد لفريقه أستون فيلا، وهو ما يريد المدرب النرويجي زرعه في فريقه، لذا فقد أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي من أجل التحرك للتعاقد مع اللاعب.