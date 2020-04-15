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يويفا يوقف المتشاجر مع الشرطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس لاعب فريق كوبنهاجن الدنماركي مايكل سانتوس بالإيقاف 3 مباريات بسبب مشاجرة مع شرطي خلال الاحتفال بهدف في مباراة الفريق أمام سلتيك الأسكتلندي ببطولة الدوري الأوروبي. وأوضح اليويفا أن لجنة الانضباط فرضت العقوبة على المهاجم الأوروجوياني بتهمة الاعتداء على شخص آخر في مباراة. ووقع الحادث في مباراة كوبنهاجن ومضيفه سلتيك يوم 27 فبراير الماضي في إياب دور الــ32، حيث سجل بيب بيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز كوبنهاجن 3 - 1 وركض متخطيا صف رجال الشرطة وأفراد الأمن بالاستاد متجها نحو مشجعي كوبنهاجن للاحتفال، وعندما تبعه سانتوس للاحتفال وقعت المشاجرة.



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