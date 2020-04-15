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الفارق الكبير عن البطل.. قلق يلاحق الاتحاد 3 موسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

رغم تبقي 8 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد توقفه عند الجولة الـ22 بسب فيروس كورونا والسعي للحد من انتشاره، لا يزال فريق الاتحاد مهددا للموسم الثالث على التوالي بعدم الوصول إلى 40 نقطة أو تخطي هذا الرصيد، بعد أن توقف رصيده في الموسمين الماضي وقبل الماضي عند 34 و33 نقطة على التوالي، فيما يملك في الموسم الحالي قبل التوقف 23 نقطة.

وخلال الـ22 مباراة في الجولات الـ22 الماضية من الدوري فاز الاتحاد في 6 مباريات فقط، وتعادل 5 مرات، بينما خسر11 مرة، جامعا 23 نقطة، بينما سجل 30 هدفا واستقبل أكثر منها 33 هدفا، ويحتل المركز الـ 13 في سلم الترتيب العام.

ولتخطي حاجز الـ40 نقطة يلزمه الفوز على الأقل في 6 مباريات من أصل الثماني المتبقية أو الفوز في 5 لقاءات والتعادل في 3. أما تعرضه للخسارة مرتين وتعادله مرة فلن يمنحه فرصة مغادرة حاجز الـ40 نقطة.

الموسم الماضي

في الموسم الماضي نجا الاتحاد من الهبوط بعد أن جمع 34 نقطة خلال 30 لقاء، حيث فاز في 9 جولات وتعادل في 7 وخسر 14 لقاء، وأحرز خلال تلك اللقاءات 40 هدفا، بينما تلقى 55 هدفا، لينهي الموسم في المركز 10 في سلم الترتيب.

وكان الموسم الماضي استثنائيا وراسخا في أذهان الرياضيين بشكل عام والاتحاديين على وجه الخصوص، ولا سيما بعد أن وصلت الأمور لوضع مترد فنيا، وبات الفريق لا يستطيع الفوز رغم أنه كان يقدم مستويات متصاعدة مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

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واتخذت إدارة النادي حينها قرارا يقضي بإقالة المدرب الصربي وإعادة المدرب التشيلي لويس سييرا مرة أخرى، وبدعم الجماهير واستنفارهم وحضورهم جميع اللقاءات استطاع الفريق أن ينجو من الهبوط ويصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يخسر اللقب لمصلحة التعاون، بالإضافة إلى تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

الموسم قبل الماضي

وفي موسم 2017-2018، أنهى فريق الاتحاد دوري المحترفين في المركز التاسع وحينها كان عدد فرق أندية الدوري 14 فريقا. وجمع الفريق 33 نقطة، حيث فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر مثلها، فيما سجل 36 هدفا واستقبل مرماه العدد نفسه من الأهداف.

موقف الاتحاد من البطل بالمواسم الثلاثة الأخيرة

الموسم قبل الماضي (14 فريقا)

الفارق بين الاتحاد والهلال البطل

23 نقطة (الهلال 56 والاتحاد 33 )

الموسم الماضي

الفارق بين الاتحاد والنصر البطل

36 نقطة(70 للنصر و34 للاتحاد)

الموسم الحالي