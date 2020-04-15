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الهلال يفسد مخطط دورة مصغرة لتسمية البطل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

رفضت أغلبية فرق دوري المحترفين فكرة إنهاء الموسم بتتويج فريق الهلال بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصفته المتصدر للبطولة قبل توقفها عند الجولة الـ22 برصيد 51 نقطة، متقدما على أقرب ملاحقيه النصر الوصيف بفارق 6 نقاط. وكشفت مصادر مطلعة لـ«مكة»، تمسك أغلبية الأندية بتكملة الجولات الثماني المتبقية من الدوري، بعد أن تصدت أندية النصر (الثاني في الترتيب قبل التوقف) والوحدة (الثالث) والأهلي (الرابع) والفيصلي (الخامس) لفكرة تتويج الهلال وضرورة استكمال الدوري.

وشهد اجتماع رابطة دوري المحترفين أمس الأول مع الأندية عبر تقنية الفيديو، اقتراحا آخر تمثل في إنهاء الموسم وتسمية البطل من خلال دورة مصغرة في ظل تزاحم المشاركات المستقبلية نتيجة توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تضمن الاقتراح المقدم، أن يتواجه صاحبا المركزين الثالث (الوحدة) والرابع (الأهلي) في مباراة فاصلة، يلتقي الفائز فيها مع صاحب المركز الثاني (النصر)، على أن يقابل الفائز في هذه المباراة، فريق الهلال المتصدر في مواجهة تنتهي بتتويج الفائز بطلا للدوري.

وحسب المصادر نفسها، فإن الهلال لم يبد ترحيبا بالفكرة، متعللا بأن الفارق بينه وبين أي فريق من بين الفرق الثلاثة التي تليه سيكون لمصلحته حتى وإن خسر النهائي بهذه الطريقة أمام النصر، حيث سيصبح رصيد النصر في حالة الفوز على الهلال 48 نقطة، فيما للهلال 51 نقطة قبل خوض المباراة، متسائلا: كيف يتوج فريق بطلا للدوري برصيد نقاط أقل، فيما لا يتوج صاحب الرصيد الأكبر من النقاط؟

وعلى مستوى الفرق التي تصارع من أجل البقاء، فصبت اقتراحاتها في ضرورة إنهاء الدوري بإلغاء جميع النتائج وعدم تتويج أي فريق، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد الأندية في الاستعداد المبكر والجيد للموسم المقبل.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خير الاتحادات الوطنية بين استكمال الدوري أو إلغائه.

وفيما يبدو أن استكمال دوري الأمير محمد بن سلمان حل يفرض نفسه، نظرا لاختلاف الأندية، حيث يرجح استئنافه بداية أغسطس المقبل حال انحسار وباء كورونا، على أن يشهد جدول المباريات ضغطا غير مألوف للفرق في سبيل اللحاق بالموسم الجديد بداية من يناير 2012، ومشاركات الأندية بدوري أبطال آسيا وتصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

فكرة التتويج المرفوضة

مباراة رقم (1)

الوحدة ثالث الترتيب قبل التوقف يواجه الأهلي الرابع

مباراة رقم (2)

الفائز من الوحدة والأهلي يلتقي النصر ثاني الترتيب

مباراة رقم (3)