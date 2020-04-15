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عودة التدريبات تخسر دورتموند مدافعه زاجادو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دوسلدورف أعلن بوروسيا دورتموند الألماني أمس، تعرض لاعب قلب الدفاع دان زاجادو لإصابة في الركبة خلال التدريبات وغيابه عن الفريق لفترة. وأوضح النادي أن الفرنسي زاجادو (20 عاما) تعرض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى. وأشار إلى أن زاجادو سيعمل بشكل مكثف مع مدربي التأهيل في النادي من أجل استعادة لياقته ومساعدة الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، إذا سمحت بذلك التطورات المتعلقة بوباء كورونا.



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