شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: مقترح لانطلاق الدوري الجديد أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وضع تصور لانطلاق الدوري في موسمه الجديد شهر اكتوبر المقبل في ظل رغبة اللجنة لاستكمال هذا الموسم الذي توقف اضطراريا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر باللجنة ان المقترح قائم على فرضية استكمال واستئناف المسابقة في يونيو المقبل على ان تنتهي في منتصف سبتمبر على اقصى تقدير

وتابع المصدر ان لجنة المسابقات باتحاد الكرة وضعت جدولا افتراضيا لإنهاء المسابقة الحالية خلال 100 يوما بعد استئناف الدوري.

وقال ان اللجنة حرصت على وضع الخطوط العريضة فيما يتعلق بهذا الموسم او الموسم المقبل رغم انتهاء عملها بنهاية يوليو الجاري.

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واكد على اهتمام لجان الاتحاد بوضع سيناريو مناسب لاستكمال الدوري هذا الموسم حتى يتم تسليم مهام ادارة الاتحاد الموكلة لهم وكل الامور الخاصة بتنظيم المسابقات الكروية واضحة للمجلس القادم.

ورفض المصدر فكرة الغاء الدوري هذا الموسم، الا إذا صدرت توصية من الفيفا ملزمة لجميع الاتحاد باعتبار الدوري في جميع بلدان العالم ملغيا بسبب الظرف القهري لتفشي فيروس كورونا.

واكد ان الفيفا ليس لديه سلطة توجيه أوامر للاتحادات الاهلية بإلغاء المسابقات المحلية، لكنه يعطى توصيات في ضوء رؤيته للواقع الذي نعيشه.