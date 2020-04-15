شكرا لقرائتكم فضل الله: فيه حاجة غلط بملف الزمالك والنقاز.. والاستئناف يجمد العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح، أن هناك أشياء غير مفهومة في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والهارب الى أحد دوريات شرق أوروبا على خلفية ادعاءات بعدم حصوله على مستحقاته المالية في العقد الموقع بين اللاعب وناديه السابق.

وقال محمد فضل الله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" نادي الزمالك سيطعن على القرار ويقدم استئناف الي الاتحاد الدولي للعبة حتى يتمكن من إيقاف كل العقوبات التي تم توقيعها ومن بعدها البدء في التحرك السريع بشأن دراسة القضية جيداً ومعرفة الأسباب التي أدت الى الخروج بهذا القرار.

أضاف محمد فضل أن المحامي الإيطالي المكلف بمتابعة القضية للزمالك عليه أن يوضح لإدارة النادي ماهي الأسباب التي دفعت الفيفا الى اصدار قرار ضد النادي طالما أن هناك أوراق رسمية وقع عليها اللاعب بشأن مستحقاته المالية وهو الأمر الذي سيضع مجلس الإدارة أمام طريق صحيح للحصول على حقوق النادي من اللاعب.

ووتابع محمد فضل الله ان خسارة الأندية المصرية للقضايا المنظورة أمام اللاعبين مؤشر سلبي خاصة وأن الفوز في عدد قليل يؤكد أن هناك حاجة الى بناء جيل من المحامين الدوليين أصحاب القدرات المهنية الدولية القوية التي تعزز موقف اللاعب فلا شك أن اللغة الفرنسية ساعدت محامي اللاعب التونسي في توجيه دفوعه بشكل سهل ومبسط ساهم في اقناع المسئولين في الفيفا على اتخاذ قرار لصالحه.

ونشر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي بيانا بشأن قضية التونسي حمدي النقاز الهير الأيمن السابق للفريق والذي فسخ تعاقده مع الزمالك.

وجاء نص البيان كالتالي:

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يؤكد نادي الزمالك عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي.

وأكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بالفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك.

وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

من جانبه أكد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، عدم وصول أي أحكام رسمية للنادي من الفيفا بشأن قضية حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق الذي هرب من النادي.

وقال أمير مرتضي في تصريح خاص لـ "الخليج 365" تعليقا علي انباء صدور قرار من الفيفا: لم يصلنا احكام رسمية حتي الان.

ويدرس شريف اسلام مدير التسويق والمسئول عن الملف بشكل مستمر مع أحمد عبد الفتاح محامي النادي، كافة الأمور الخاصة بتلك القضية استعدادا للرد القانوني المناسب.