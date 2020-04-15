شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصدم الأندية ويرفض طلبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمر الجنايني، طلب بعض الأندية في الدوري المصري بتكوين رابطة الأندية المحترفة للأندية قبل انتخابات الجبلاية المقرر لها نهاية العام الجاري.

وتقدم عدد من الأندية أبرزهم المصري والإسماعيلي بمقترح لإنشاء رابطة الأندية المحترفة في الوقت الحالي، للتشاور حول الوسائل الأمنة للخروج من أزمة كورونا وتداعياتها على مسابقة الدوري وأطراف اللعبة من لاعبين ومجالس إدارة وخاصة الشق المتعلق بتخفيض الرواتب وتمديد العقود.

وكانت أندية الجمعية العمومية طالبت اتحاد الكرة اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، برئاسة عمرو الجناينى، بوضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حالياً إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدوري العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في تصريحات خاصة أن تكوين رابطة الأندية يجب أن يلبي تطلعات جميع الفرق المشاركة في الدوري الممتاز ويجب أن تكون القرارات الناتجة عن اجتماعاتها ملزمة للاتحاد وليست مجرد توصيات.

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وأكد أن اللجنة الخماسية درست الأمر ورفضت مقترح بعض الأندية لإنشاء رابطة محترفة، خاصة أن بداية عملها سيكون في ظل أزمة عالمية مثل وباء كورونا مما يعيق انطلاقتها وأهدافها.

وأشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد سيكون أمام مسئولياته لتكوين الرابطة وفق ضوابط تضعها الفرق، لكن انشاء رابطة محترفة في الوقت الحالي ليس الخيار المثالي خاصة أنه يتبقى شهور قليلة وتنهى اللجنة الخماسية عملها.

وأوضح أن ضيق الوقت قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي كان وراء عدم تفعيل رابطة الأندية المحترفة وأن إنشاء رابطة الأندية المحترفة مدرَج ضمن اللائحة الجديدة للاتحاد التي سيتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد.