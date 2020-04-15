شكرا لقرائتكم بازوكا: البدري صاحب فكر عالي في التدريب وهو الأفضل لقيادة المنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بازوكا مدافع فريق الانتاج الحربي ، أن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر من أصحاب الشخصية القوية، مشيراً إلي أنه البدري صاحب فضل كبير عليه .

وقال بازوكا فى تصريحات لقناة " اون تايم سبورت" : "حسام البدري شخصيته قوية وأي مدرب مصري هيتولي مهمة تدريب منتخب مصر سيتعرض لإنتقادات، مثل الأجنبي الذى لا يتعرض لإنتقادات مثل المصري".

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وأضاف مدافع الانتاج ، أن حسام البدري صاحب فكر عالي في مجال التدريب وهو الأفضل لقيادة المنتخب الوطني في الفترة الحالية لما يتمتع من خبرات فنية كبيرة.

وكان حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، قد وجه رسالة حب وتقدير وعرفان لجيش مصر الأبيض بعد حجم المجهود العظيم الذى يبذل ويقدم لتجاوز هذه الظروف الصعبة ومحاربة تفشى انتشار فيروس كورونا.

وقال البدرى، فى رسالته عبر الموقع الرسمى لاتحاد الكرة، "لكل القطاع الطبى بكافة تخصصاته أنتم دائماً فى القلب، فلولا وعيكم وتكاتفكم العظيم تجاه حب مصر وسلامة كل المواطنين ما كنا وصلنا لهذه المرحلة التى جعلت العالم يشيد بكل ما يبذل داخل مصر من إجراءات طبية.. نثق فيكم جميعاً وفى كفاءتكم للعبور بالوطن والمواطنين لبر الأمان.. حفظ الله مصر وشعبها".