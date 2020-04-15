شكرا لقرائتكم أرقام قياسية لا تنسى للسيتى فى ذكرى التتويج الخامس بالدوري الانجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل فريق مانشستر سيتى العديد من الأرقام القياسية في مشواره نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في تاريخه في مثل هذا اليوم من عام 2018.

وتوج السيتى تحت قيادة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا بلقب البريميرليج للمرة الخامسة فى تاريخه فى 15 أبريل من عام 2018، عقب فوز وست بروميتش ألبيون على الوصيف مانشستر يونايتد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من المسابقة.

وبخسارة مانشستر يونايتد يتوقف رصيده عند 71 نقطة بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتى وكان يتبقى 5 مباريات لكل منهما، ليضمن الفريق السماوى اللقب الخامس فى تاريخه رسميًا.

وخاض مانشستر سيتى 38 مباراة في نسخة الدوري الإنجليزي 2018، حقق خلالها 32 فوزا بجانب 4 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط.

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وحصد السيتيزنز تحت قيادة جوارديولا 100 نقطة في البريميرليج، وسجل لاعبوه 106 هدفا واستقبلت شباكهم في مشوار التتويج باللقب 27 هدفا فقط.

وحقق مانشستر سيتي رقما قياسيا في هذه النسخة بالفوز فى 18 مباراة متتالية حيث بدأت السلسلة فى 26 أغسطس أمام بورنموث وانتهى بالتعادل السلبى يوم 27 ديسمبر أمام كريستال بالاس.

وأصبح بيب جوارديولا أول مدرب إسباني يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، ويعد سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي فى موسم التتويج برصيد 21 هدفًا، كما جاء في الترتيب العام خلف النجم المصرى محمد صلاح الذى فاز بجائزة الحذاء الذهبى برصيد 32 هدفا متفوقا بفارق هدفين عن الوصيف هارى كين.

ويعد كيفن دى بروين أكثر لاعبى الدوري الإنجليزي صناعة للأهداف في موسم 2017-2018 برصيد 16 أسيست.