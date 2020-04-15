شكرا لقرائتكم هل انتهى الأهلي من ضم نجم بيراميدز.. رجب بكار يثير الجدل بصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر رجب بكار لاعب فريق بيراميدز صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال مباراة فريقة أمام الأهلى في بطولة الدورى المصرى هذا الموسم .

وجاء رجب بكار معلقا بإشارات تعبيرية غامضة وهو ما فسره متابعيه بانتهاء إجراءات انتقاله للقلعة الحمراء.



رجب بكار

ويسعى مسئولو النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق وبالتحديد الجبهة اليمنى خاصة بعد إعلان أحمد فتحى الرحيل بنهاية الموسم، على خلفية خلافه مع لجنة التخطيط على بنود تجديد عقده الذى ينتهى مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ رجب بكار إدارة نادى بيراميدز برغبته فى اللعب للنادى الأهلى بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول فى مفاوضات مكثفة معه، وأكد مصدر مطلع فى نادى بيراميدز ان رجب بكار تلقى عرضين من الأهلى والزمالك، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة النادى برغبته فى اللعب للفريق الأحمر معتذرا عن الدخول فى مفاوضات مع نادى الزمالك بعد ترشيحه من أحد وكلاء اللاعبين للانضمام للأبيض.

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ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلى فى الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى ويأتى من بعده كريم العراقى مدافع نادى المصرى حيث يفضل الاهلى حتى الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب مصرى وليس لاعب اجنبي، كما تضم قائمة المرشحين للانتقال لصفو الأهلى بالموسم الجديد لتعويض رحيل أحمد فتحى باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي.

وأسدل أحمد فتحى الستار عن رحلته مع الأهلى، بعدما أبلغ إدارة النادى بعدم الموافقة على تجديد التعاقد، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بعد انتهاء المهلة التى طلبها من لجنة التخطيط.

وعرضت لجنة التخطيط بالأهلى على أحمد فتحى التجديد مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.

ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم فى فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدورى المصرى و3 لدورى أبطال أفريقيا.