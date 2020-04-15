شكرا لقرائتكم كاسونجو يحافظ على لياقته بتدريبات صباحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الكونغولي الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك ، تدريبات لياقة بدنية قوية خلال استعداداته لعودة النشاط المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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من ناحية أخري، تعقد إدارة النادي اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع الفرنسي كارتيرون لمناقشة الصفقات الجديدة والتدعيمات والاسماء التي يتفاوض معها النادي، وتعتبر الجلسة المقبلة اشبه بجلسة الحسم بالنسبة لصفقات محددة في مقدمتها صفقة حسام عاشور لاعب الأهلي ومدي احتياج الفريق لجهوده خاصة ان الفرنسي سبق ودرب عاشور في الأهلي منذ ما يقرب من موسمين ويعلم امكانياته جيدا، وكذلك التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة والفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري.

ومن المنتظر أيضا ان يتم مناقشة ملف الأجانب مع كارتيرون في الجلسة المقبلة، سواء الرباعي المتواجد في الفريق وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو كابونجو ، او الثلاثي المعار رزاق سيسيه في الاتحاد السكندري والنيجيري معروف يوسف المعار للمقاولون العرب والمغربي حميد احداد المعار الي الرجاء المغربي ، في ظل قرار اتحاد الكرة المنتظر بتقليص عدد الأجانب في الأندية الموسم المقبل الي 3 لاعبين فقط.