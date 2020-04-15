شكرا لقرائتكم يويفا يوقف لاعب كوبنهاغن بعد الإساءة لرجل شرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأربعاء، أنه عاقب مايكل سانتوس لاعب كوبنهاغن بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب الإساءة لرجل شرطة خلال مواجهة سيلتيك في الدوري الأوروبي في فبراير.

واحتجزت الشرطة سانتوس مهاجم أوروغواي بعدما اعتدى على ضابط شرطة خلال الاحتفال بهدف بيب بيل في الفوز 3-1 على الفريق الاسكتلندي في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 فبراير.

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وكان رجل الشرطة يحاول منع سانتوس من الاقتراب من مشجعي الفريق الزائر في ملعب سيلتيك بارك.

وقال يويفا في بيان: قررت لجنة المراقبة والقيم والانضباط إيقاف سانتوس ثلاث مباريات أوروبية يحق له المشاركة فيها.

وخسر كوبنهاغن، الذي تفوق 4-2 على سيلتيك في مجموع المباراتين، أمام باشاك شهير التركي 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر الشهر الماضي قبل أن تتوقف المسابقة بأكملها بسبب جائحة فيروس كورونا.