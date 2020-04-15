محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
نفى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ما أوردته تقاريرصحفية مغربية عن نيته الاستغناء عن اللاعبين محمد أوناجم وحميد أحداد.
وقال كارتيرن في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:"هذا لم يحدث من الأساس فلم أتحدث مع مسؤولي النادي بخصوص أي لاعب أو أطلب احتياجاتي للموسم المقبل".
وأتم المدير الفني للزمالك حديثه بالإشارة إلى أن عقده مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم الجاري في شهر يونيو المقبل.
وكان حميد أحداد قد خرج على سبيل الإعارة من صفوف الزمالك للرجاء المغربي في الانتقالات الصيفية الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستغناء عن لاعبي الزمالك؟.. كارتيرون لمصراوي: لم أطلب ذلك فعقدي سينتهي في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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