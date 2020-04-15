الاستغناء عن لاعبي الزمالك؟.. كارتيرون لمصراوي: لم أطلب ذلك فعقدي سينتهي في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

نفى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ما أوردته تقاريرصحفية مغربية عن نيته الاستغناء عن اللاعبين محمد أوناجم وحميد أحداد.

وقال كارتيرن في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:"هذا لم يحدث من الأساس فلم أتحدث مع مسؤولي النادي بخصوص أي لاعب أو أطلب احتياجاتي للموسم المقبل".

وأتم المدير الفني للزمالك حديثه بالإشارة إلى أن عقده مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم الجاري في شهر يونيو المقبل.

وكان حميد أحداد قد خرج على سبيل الإعارة من صفوف الزمالك للرجاء المغربي في الانتقالات الصيفية الماضية.