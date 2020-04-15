طعيمة لمصراوي: هناك حملة ضد الأهلي.. ومندهش من ثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أكد عادل طعيمة لاعب الأهلي الأسبق، أن هناك حملة إعلامية موجهة ضد النادي في الفترة الأخيرة، مشيراً الى أن التاريخ يرد على الجميع ويثبت عدم صحة كل الاتهامات.

وقال عادل طعيمة في تصريحات "لمصراوي" "هناك حملة موجهة ضد النادي الأهلي وفي توقيت خاطىء في ظل تكاتف العالم لمحاربة كورونا".

وتابع "مندهش من تصريحات عفت نصار وحسين السيد لاعبا الزمالك وحديثهما عن أن الأهلي يفوز بالحكام وانه ليس نادي القرن في أفريقيا".

وأضاف "الشواهد موجودة والتاريخ أيضا يؤكد ان مقولة الأهلي يفوز بالحكام خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة".

وواصل "معظم من قاموا بإدارة اتحاد الكرة المصري بإستثناء سمير زاهر كانوا ينتمون لنادي الزمالك، وسمير زاهر كان محايداً".

Advertisements

وأكمل "الأهلي كان يتعرض لظلم واضح سواء محلياً أو أفريقياً في العديد من المباريات، أكبر دليل هدف إينرامو الشهير في مباراة الترجي".

واستمر "الأهلي تعرض للظلم في العديد من المباريات المحلية والحكام تحاملوا على لاعبيه، هناك لاعبين في أندية أخرى تقوم بجذب الحكم من قميصه ولا تعاقب".

وشدد "هناك لاعبين يقومون بأفعال غير أخلاقية لجماهير الأهلي ولا يتم معاقبتهم بالشكل المطلوب".

وأكد "هناك من يظهر في هذا التوقيت ويثير الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك في وقت صعب للغاية تعيشه البلاد".

واختتم "يجب ألا يضع مجدي عبد الغني ورضا عبد العال النادي الاهلي في جملة مفيدة، لو لهما حسابات مع أشخاص هاجم أي شخص وانتقده لكن دون ذكر النادي".