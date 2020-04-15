رئيس الفيفا السابق يكشف.. الدولة المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 بدلاً من قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، إن دولة الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بدلاً من قطر.
وجاء تصريح بلاتر على خلفية قضايا الفساد المتورط فيها دولة قطر والمسئولين السابقين بالاتحاد الدولي عن ملف تنظيم مونديال 2022.
اتهم الادعاء العام الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتلقي رشاوي من أجل التصويت لدولتي روسيا وقطر للفوز بحقوق استضافة مونديالي 2018 و2020.
وقال بلاتر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، حول إمكانية سحب تنظيم المونديال من قطر: "ألمانيا قادرة على استضافة البطولة، لكن هذا سيعني أن كأس العالم ستقام في أوروبا مرة أخرى بعدما أقيمت في روسيا 2018".
وأضاف: "لذلك فإن أوروبا لن تكون الخيار الأول لاستضافة مونديال 2022".
وتابع رئيس الفيفا السابق: "الولايات المتحدة يمكن أن تقوم بتنظيم البطولة بدلا من نسخة 2026، إنهم قادرون على ذلك، إنه ليس علم الصواريخ".
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بطولة كأس العالم 2026".
وواصل بلاتر تصريحاته: "يمكن لليابان أيضا أن تفعل ذلك، كما أنهم يحاولون استضافة كأس العالم 2022".
وأتم رئيس الاتحاد الدولي السابق تصريحاته: "لحسن الحظ سيكون كأس العالم 2022 بمشاركة 32 فريقًا فقط كما قال إنفانتينو، وبالتالي لن تتكلف أي دولة جهد كبير للتنظيم كما حدث في روسيا 2018".
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