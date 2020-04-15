رغب الأهلي في ضمه من قبل.. من هو الكرتي الذي يريد كارتيرون استقطابه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتبط اسم وليد الكرتي، لاعب الوداد المغربي، برغبة الكثير من الأندية العربية التي تريد الحصول خدماته في الفترة الأخيرة سواء من داخل الدوري المصري أو خارجه وتحديدا في الدوري السعودي.

وأكدت تقرير لصحيفة المنتخب المغربية خلال الساعات الماضية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب في ضم وليد الكرتي لاعب خط وسط الوداد خلال فترة الانتقالات المقبلة

وفي تقارير أخرى نُشرت في ديسمبر من العام الماضي، كشفت صحيفة "عبّر" المغربية أن فريق الأهلي وضع الكرتي على طاولة الانتدابات من أجل ضمه في فترة انتقالات يناير الشتوية الماضية.

فمن هو وليد الكرتي الذي قد يشعل الصراع للحصول على خدماته بين قطبي الكرة المصرية في الفترة المقبلة، في ظل وجود منافسة مع بعض أندية الدوري السعودي من أجل الظفر بالدولي المغربي.

يعد وليد الكرتب لاعب "جوكر" يتمكن في اللعب بأكثر من مركز بين مركز الوسط المدافع أو الوسط المهاجم، كما يمكنه اللعب في الرواق الأيمن كذلك.

ويعتبر الكرتي من نوعية اللاعبين المتحركين في الملعب بشكل كبير ويغطي الكثير من المساحات، كما يتميز بدقة التمريرات، حيث بلغت نسبة نجاحه في التمريرات إلى 80%، وذلك وفقا لإحصائيات موقع "سوفا سكور" للاعب عن أداءه في منافسة دوري أبطال أفريقيا نسخة هذا العام.

وبدأ الكرتي الذي يبلغ من العمر 25 عاما مسيرته الكروية في نادي أولمبيك خريبكة المغربي ووتدرج في جميع الفئات العمرية حتى وصوله للفريق الأول في عمر الـ19 عاما.

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وكان الكرتي لاعبا لا غنى ضمن كل فئات المنتخب الوطني المغربي في مرحلة الشباب، وتمكن من التتويج رفقته منتخب أسود الأطلس للشباب بالميدالية الذهبية للألعاب الفرنكوفونية بتركيا في عام 2013، وهو ما أهله لاتخاذ خطوة أكبر من ناديه أوليمبيك خربيكة، حيث تمكنت أعين مسئولي الوداد من خطف الموهبة الشابة في صيف عام 2013.

وعبر الكرتي عن موهبته مع فريق الوداد منذ انضمامه للفريق، وكذلك كان من أبرز لاعبي منتخب المغرب الأوليمبي الذي كان يستعد للتأهل من أجل المشاركة في أولمبياد ريو دي جينيرو عام 2016.

وفي عام 2015 خلال مشاركة منتخب المغرب الأولمبي في دورة تولون الودية بفرنسا، والتي وصل فيها فريق أسود الأطلس للمباراة النهائية لكن خسر اللقب لصالح منتخب فرنسا، اختير وليد الكرتي كأفضل لاعب في البطولة، مما جعل جذب له اعين بعض الأندية الفرنسية، لكن فريق الوداد رفض التفريط في خدمات لاعبه الشاب.

ولعب الكرتي لصفوف الوداد 7 سنوات متواصلة، حيث خاض مع الفريق 202 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 19 هدف وصنع 22 هدف وفقا لإحصائيات موقع ترانسفير ماركت.

ولا يعد الكرتي لاعبا غريبا عن مشجعي الكرة المصرية، حيث ساهم في خسارة الأهلي للقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017، حيث أحرز وليد هدف الوداد في مباراة العودة لنهائي تلك النسخة في اللقاء الذي فاز فيه الفريق المغربي بنتيجة 1-0، بعد أن تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وكان يعد الكرتي أبرز عناصر الوداد في نسخة دوري الأبطال عام 2017 رفقه زميله بنشرقي، لاعب الوداد الأسبق والزمالك الحالي، حيث تشاركا من حيث الصناعة والتسجيل في إحراز 5 أهداف في دوري نصف النهائي والنهائي، ليساهما في فوز الوداد باللقب القاري.

وتوج الكرتي مع الوداد بـ5 ألقاب، بينهم 3 ألقاب للدوري المغربي، ولقب لدوري أبطال أفريقيا، ولقب لكأس السوبر الأفريقي.

ولم يظهر الكرتي كثيرا رفقة المنتخب المغربي الأول الذي يعتمد على محترفيه الأوروبين في المقام الأول، إلا أن وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الحالي لأسود الأطلس، استدعاه مؤخرا في سبتمبر الماضي لتمثيل المغرب في مباراتي بوركينا فاسو والنيجر، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.