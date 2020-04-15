محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
شهد الموسم الحالي 2019/2020 تألق حسام حسن مع فريقه سموحة، الخليج 365 توجه لحسام حسن بعدد من الأسئلة بعيدة عن منافسات الموسم في حلقة جديدة من "نجوم في العزل"، وهذه كانت إجاباته:
*لو لم تكن لاعبًا لكرة القدم.. ماذا كنت ستعمل؟
- أمتلك جيم أو كافيه.
*ما الذي اكتشفته بنفسك خلال فترة الحظر؟
- قاعدة البيت وحشة.
*هل دخلت المطبخ؟
ضاحكًا.. طبعًا لكن أشاهد أسرتي وهم يطبخون.
* هل تتواصل مع أفراد فريقك؟
نعم وندعي ألا يُلغى الدوري.
*لو عدت بآلة الزمن للخلف.. أخبرنا عن قرار كنت ستغيره؟
إذا عدت إلى الماضي لن أغير أي قرار أخذته لكن لن احتفل بهدفي أمام الزمالك في الكأس.
*أي دوري تتمنى اللعب به؟
- الألماني أو السعودي.
*نصيحتك لجمهورك؟
نصيحتي خليك في البيت وحافظ على بلدك وأسرتك.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم في العزال.. حسام حسن لمصراوي: نادم على احتفالي أمام الزمالك.. وأتمنى الاحتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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