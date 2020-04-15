نجوم في العزال.. حسام حسن لمصراوي: نادم على احتفالي أمام الزمالك.. وأتمنى الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

شهد الموسم الحالي 2019/2020 تألق حسام حسن مع فريقه سموحة، الخليج 365 توجه لحسام حسن بعدد من الأسئلة بعيدة عن منافسات الموسم في حلقة جديدة من "نجوم في العزل"، وهذه كانت إجاباته:

*لو لم تكن لاعبًا لكرة القدم.. ماذا كنت ستعمل؟

- أمتلك جيم أو كافيه.

*ما الذي اكتشفته بنفسك خلال فترة الحظر؟

- قاعدة البيت وحشة.

*هل دخلت المطبخ؟

ضاحكًا.. طبعًا لكن أشاهد أسرتي وهم يطبخون.

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* هل تتواصل مع أفراد فريقك؟

نعم وندعي ألا يُلغى الدوري.

*لو عدت بآلة الزمن للخلف.. أخبرنا عن قرار كنت ستغيره؟

إذا عدت إلى الماضي لن أغير أي قرار أخذته لكن لن احتفل بهدفي أمام الزمالك في الكأس.

*أي دوري تتمنى اللعب به؟

- الألماني أو السعودي.

*نصيحتك لجمهورك؟

نصيحتي خليك في البيت وحافظ على بلدك وأسرتك.