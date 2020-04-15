أرسنال يكشف عن تفاصيل المفاوضات مع لاعبيه بشأن الرواتب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء أن المحادثات لاتزال جارية مع لاعبيه بشأن الرواتب وكيف يمكنهم "دعم ناديهم بطريقة مناسبة" خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتعرض لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضغوط من أجل قبول تخفيض الرواتب أو تأجيلها خلال الوباء، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم، رغم أن رابطة اللاعبين المحترفين لم توافق على مقترح رابطة الدوري الإنجليزي بشأن تقليص الرواتب بنسبة 30%.

وشدد ارسنال في بيان نشره اليوم على موقعه الألكتروني الرسمي على أن النادي مازال في مناقشات "مثمرة" مع لاعبيه حول قضية الرواتب .

وأوضح أرسنال في بيانه "خلال الأيام العشرة الماضية ، كنا نجري مناقشات معهم حول التحديات المالية المحتملة التي تنتظرنا وكيف نخطط لمواجهتهاالآن".

وأضاف أرسنال "هذه محادثات مثمرة ومستمرة حول كيف يمكن للاعبين دعم ناديهم بطريقة مناسبة".

وتابع " لا نعلق على هذا الامر ولن نعلق حتى تختتم هذه المناقشات الخاصة".

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وأشار النادي في بيانه إلى أن الفريق التنفيذي لأرسنال تطوع "للتنازل عن أكثر من ثلث" الأجور للأشهر الـ12 القادمة في محاولة لضبط النفقات خلال الأزمة.

وكشف أرسنال "نحن على اتصال مستمر مع موظفينا من خلال إقامة اجتماعات عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) والنشرات الإخبارية واجتماعات الفريق. لقد أوضحنا لهم أننا نركز بشكل كامل على حماية رفاهيتهم ووظائفهم ورواتبهم".

وأكد أرسنال "يحصل جميع موظفينا على رواتبهم الكاملة ونخطط لمواصلة ذلك. نحن لا ننوي حاليًا استخدام برنامج الإجازات الحكومي.

وألمح البيان أيضا إلى أن ستان كروينكي مالك النادي لايزال "ملتزما بشكل كامل" بأرسنال، مضيفا "نعلم أن هذه الأزمة ستنتهي ، وأن الحياة الطبيعية ستستأنف ، لكن الأطر الزمنية لا يمكن معرفتها بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "إن التأثير المالي المحتمل كبير لذا ينبغي أن نكون مسؤولين ونتصرف الآن لحماية أفضل لأرسنال مما قد يحدث في الأشهر المقبلة".

واختتم البيان قائلا "ما هو واضح هو أن هذه هي واحدة من أصعب الفترات في تاريخنا الممتد على مدى قرابة 134 عاما."