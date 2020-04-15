فيفا يعلق لمصراوي على حكم النقاز ضد الزمالك و"القائمة الحمراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن القرار الذي صدر من غرفة فض المنازعات بشأن فسخ حمدي النقاز لعقده مع الزمالك من طرف واحد ليس نهائيًا، نافيًا وجود ما أسماه محامي اللاعب بـ"القائمة الحمراء".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي في رده على "الخليج 365" بشأن القرار الصادر فيما يتعلق بحمدي النقاز: "نستطيع أن نؤكد أن القرار في القضية التي تضم حمدي النقاز والزمالك تم اتخاذه من جانب غرفة فض المنازعات في فيفا 9 أبريل، وتم ارساله لكافة الأطراف في 14 أبريل."

ونفى الزمالك أمس الثلاثاء أن يكون قد استلم القرار الخاص بحمدي النقاز، قبل أن يعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء وصول الخطاب بالفعل الذي يتضح من خلال صورة القرار أنه أُرسل بالفعل إلى اتحاد الكرة واللاعب والنادي يوم أمس الثلاثاء.

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لكن استدرك فيفا وأوضح جانبًا أخر، قائلًا: "بالرغم من ذلك، يعد القرار الصدار غير نهائي وبناء على ذلك لا يمكننا أن نعلق على شيء بشأن تفاصيله."

وفيما يتعلق بتصريحات أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز عن وضع فيفا للزمالك فيما اسماه بـ"القائمة الحمراء" بسبب كثرة الخلافات مع لاعبيه السابقين في أروقة الاتحاد الدولي، رد المتحدث باسم فيفا: "ليس لدينا أي قائمة تحت هذا المسمى".

وأقرت غرفة فض المنازاعات في فيفا بصحة اجراءات حمدي النقاز لفسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، مع إلزام بطل الكونفدرالية والسوبر الإفريقي بدفع مليون و250 ألف دولار للاعب.