كارتيرون يتمسك بلاعب الوداد ويمنح الضوء الأخضر لرحيل الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية مغربية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب في ضم وليد الكرتي لاعب خط وسط الوداد خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقًا لما جاء في صحيفة المنتخب المغربية، فإن كارتيرون بدأ دراسة الأسماء المرشحة للانضمام والرحيل عن الزمالك في الفترة المقبلة، حيث وضع الكرتي كأولوية ضمن التعاقدات الجديدة.
وأوضحت الصحيفة، أن التقليص المحتمل لعدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية المصرية خلال الموسم المقبل، يدفع كارتيرون للاستغناء عن واحد من الثنائي محمد أوناجم أو حميد أحداد لضم الكرتي.
وشددت الصحيفة على أنه من الوارد أن يستغني كارتيرون عن الثنائي المغربي دفعة واحدة، مع الاحتفاظ بمواطنهما أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي في قائمته.
الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية كانت قد تطرقت للحديث عن تقليص عدد أجانب الأندية المصرية بداية من الموسم المقبل، وهو ما نفاه مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الحالي تاركًا المجال للمجلس المقبل لتحديده.
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