مجلس دبي الرياضي يدشن موقعاً إلكترونياً للبطولات الافتراضية

أعلن مجلس دبي الرياضي تدشين موقعاً خاصاً، بالبطولات الرياضية الافتراضية، بهدف التشجيع على التزام المنزل خلال الفترة الحالية، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتشمل البطولات الافتراضية منافسات عدة،
وناشد المجلس منظمي البطولات الرياضية بالإقبال على ذلك النوع الجديد من التكنولوجيا مراعاة للظرف الراهن والتشجيع على البطولات التي تمارس من المنزل في كافة الأنشطة الرياضية ولجميع أفراد الأسرة.
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