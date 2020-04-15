سوانزي سيتي يؤجل صرف رواتب اللاعبين

قام سوانزي سيتي الإنجليزي، بتاجيل صرف رواتب اللاعبين، بنسبة 20 % ، في محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي ظهرت بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن سوانزي سيتي لجأ لخفض الرواتب لمواجهة الأزمة المالية، وكذلك خفض رواتب اللاعبين أصحاب الأجور المرتفعة مثل أندريه أيو، ولن ينطبق سوى على اللاعبين الذين يتقاضونأكثر من 4000جنيه استرليني اسبوعيًا.
وأوضحت أن الاعبين دخلوا في نقاشات مع إدارة النادي للتوصل لخفض 20 %، وان الرواتب التي تم خصمها سيتم إضافتها إلى أجور اللاعبين مستقبلاً خلال عام في حال عودة النشاط الرياضي بشكل كامل.
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