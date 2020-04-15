برشلونة يخطط لصفقة تبادلية مدوية مع تشيلسي الانجليزي

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني التخطيط لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثاً عن تجديد دماء الفريق استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الدولي الفرنس نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الانجليزي، في صفقة تبادلية في ظلرغبة النادي اللندني في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو.
وتصل القيمة السوقية لكانتي الي 80 مليون يورو، بينما يريد برشلونة الحصول علي 90 مليون يورو نظير انضمام كوتينيو لصفوف البلوز.
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