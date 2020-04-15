قدم لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، دعماً مادياً لإحدى المستشفيات الإيطالية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مدير مستشفى بيرجامو الإيطالية، أنهم تفاجئوا بتبرع نجم التنس العالمي لدعم المستشفى التي تتواجد في المدينة الأكثر تضرراً من الوباء، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير غرف العنايات المركزة بأحدث الأجهزة، مع زيادة حجم الصالات المخصصة للاستقبال.

ووجه صاحب التصنيف العالمي في اللعبة، الدعوة إلى جميع الرياضيين بدعم إيطاليا خال الفترة الحالية لتجاوز الأزمة،معرباً عن ارتباطه الشديد بدولة إيطاليا وتضامنه الكامل معها.

التي تتواجد في المدينة الأكثر تضرراً من الوباء، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير غرف العنايات المركزة بأحدث الأجهزة، مع زيادة حجم الصالات المخصصة للاستقبال.ووجه صاحب التصنيف العالمي في اللعبة، الدعوة إلى جميع الرياضيين بدعم إيطاليا خال الفترة الحالية لتجاوز الأزمة،معرباً عن ارتباطه الشديد بدولة إيطاليا وتضامنه الكامل معها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك ديوكوفيتش يدعم إحدى مستشفيات إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.