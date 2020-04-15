نابولي يقترب من تجديد عقد إنسيني

اقترب نابولي الإيطالي، من تجديد عقد مهاجمه لورينزو إنسيني، والذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2022.
وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أننابولي بات قريب من التوصل إلى إتفاق مع إنسيني، ليجدد عقده مع الفريق، حتى 2025، لينقطع الطريق أمام الاندية التي كانت ترغب في ضمه.
يذكر أن إنسيني انضم في 2018 إلى صفوف نابولي الإيطالي قادمًا من بيسكارا، وأصبح من أهم لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة.
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