يورجن كلوب يصر علي التعاقد مع نجم لايبزيج

كشفت تقارير انجليزية، عن اصرار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول علي اتمام صفقة التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق ريدبول لايبزيج.

وقالت صحيفة "صن" الانجليزية، أن يورجن كلوب يرغب في عقد جلسة مع فيرنر خلال الفترة المقبلة، لبحث تفاصيل انضمامه لليفربول.

ويسعي كلوب لإستغلال فترة التوقف

الحالية، لحسم صفقة فيرنر، خاصة وأن ليفربول يمتلك فرصة للتعاقد مع اللاعب مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر ب 50 مليون جنيه استرليني، وذلك حتي 15 يونيو المقبل.